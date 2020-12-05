Akçakoca’da göz gözü görmüyor

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yasaklarla şehirler boş kaldı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ilçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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