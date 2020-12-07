Evden kaçan kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı 3 kız çocuğu 12 erkekle bir arada bulundu

– Düzce’de 22 Kasım’dan beri kayıp olan ve evden kaçtıkları belirlenen 3 kız çocuğu, uyuşturucu ihbarı alan jandarma ekiplerince yapılan baskında bulundu. Kız çocukları ile bulunan 12 erkek gözaltına alınırken, 3 kız çocuğu yurda gönderildi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde oturan ve yaşları 18’den küçük olan 3 kız kardeşin aileleri, kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını ve bir daha geri gelmediklerini bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattığı sırada, Düzce’de Aziziye Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu ihbarı alındı. Jandarma ekipleri eve yaptığı operasyonda yaşları 23 ila 36 arasında değişen 12 erkek ile 3 kız çocuğunu tespit etti. Uyuşturucu partisi yaparken yakalanan 12 erkek gözaltına alınırken, 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu partisinde yakalanan 3’ü kız çocuğu 15 kişi Jandarma’da yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek yurtlara gönderildi. 12 erkek şahıs hakkında Uyuşturucu Kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması suçlamalarından şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 12 şahsa ayrıca korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.