Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)

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EVE SIĞINDIKLARINI SÖYLEDİLER

Düzce´de evden kaçarak 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan M.Y. (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y. (15) mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. 3 kız çocuk, evden kaçtıkları için başka bir kente gitmeyi planladıklarını, bu süre içinde sığınacak bir yer aradıklarını, S.Ö.´nün kiraladığı evde kaldıklarını ve eve giren çıkan kişileri tanımadıkları belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-07 15:42:13



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