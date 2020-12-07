Düzce'de yasaklara uymayanlara 624 bin lira cezai işlem uygulandı

– Düzce’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 198 kişiye ve 3 iş yerine toplamda 624 bin 150 lira ceza yazıldı.

Düzce’de 4 Aralık saat 21.00'da başlayan ve 7 Aralık saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen vatandaşlara ceza yağdı. Düzce’de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda yasağa uymayan vatandaşlar tespit edilirken, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda yasağa uymayanlara polis ekipleri tarafından ceza yazıldı. Bu kapsamda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 183 kişiye toplamda 576 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 11 kişiye izolasyon kurallarına uymamaktan 34 bin 650 lira, 4 kişiye sigara yasağına uymamaktan 3 bin 600 lira, 3 iş yerine ise 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

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