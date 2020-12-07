Millet Bahçesinde Düzce’nin doğal taşları kullanılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millet Bahçesinde Düzce’nin doğal taşları kullanılacak

İHA

Millet Bahçesinde Düzce’nin doğal taşları kullanılacak

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi’nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün Düzce’nin doğal taşlarının Millet Bahçesi’nde kullanılmasının Düzce’ye prestij sağlayacağını belirtmesinin ardından BELTAŞ hareket geçerek Millet Bahçesinin tüm üst yapı estetiğinde kullanılacak olan Düzce bölgesinde çıkan doğal taşların değerlendirilmesi için kollarını sıvadı.
Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTAŞ, TOKİ ile anlaşma sağlayarak Düzce’nin ve bölgenin en büyük Millet Bahçesi’nde kullanılacak taşları işleyerek tedarik edecek. Düzce’nin çehresini değiştirecek ve vatandaşların nefes alabilecekleri yaklaşık 27 Bin metrekarelik bir alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi’ndeki yürüyüş yolları, Düzce’nin doğal kaynağı olan granit taşlarla döşenerek kent estetiğine uygun olarak eşsiz bir görünüm kazanması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de online sipariş saati 24.00’a uzatıldı
YEREL HABERLER Düzce’de online sipariş saati 24.00’a uzatıldı
Düzce'de yasaklara uymayanlara 624 bin lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Düzce'de yasaklara uymayanlara 624 bin lira cezai ...
Çay sigara keyfi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Çay sigara keyfi pahalıya patladı
Başkan Özlü: “Antik kenti dünyaya kazandırmalıyız” “Konuralp Prusias Ad Hypium’da yapacak çok çalışmamız var”
YEREL HABERLER Başkan Özlü: “Antik kenti dünyaya ...
Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)
YEREL HABERLER Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan ...
Düzce’de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Düzce’de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Yasağı dediler oyun oynarken yakalandılar 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasağı dediler oyun oynarken yakalandılar 13 kişiye ...
6 İlden 300 öğretmen çalıştayda buluştu
YEREL HABERLER 6 İlden 300 öğretmen çalıştayda buluştu
Pandemiye rağmen engellileri unutmadılar
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen engellileri unutmadılar
Kaynaşlı’da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
YEREL HABERLER Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
Evden kaçan kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı 3 kız çocuğu 12 erkekle bir arada bulundu
YEREL HABERLER Evden kaçan kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı 3 ...
Özlü: “Dünyadan bihaber bu muhalif anlayışa çok yazık”
YEREL HABERLER Özlü: “Dünyadan bihaber bu muhalif anlayışa çok ...
Kısıtlama sonrası manzara değişmedi İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yine kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası manzara değişmedi İki günlük sokağa ...
Sonbaharın güzellikleri Topuk Yaylasında renk cümbüşü oluşturdu Doğanın güzellikleri salgın tehlikesinden uzak kalmak isteyenleri bekliyor
YEREL HABERLER Sonbaharın güzellikleri Topuk Yaylasında renk cümbüşü ...
Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı 
YEREL HABERLER Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına ...
Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu
YEREL HABERLER Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan ...
Kısıtlamaya uymadılar, ceza yazılmaması için polisi ikna etmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymadılar, ceza yazılmaması için polisi ...
Eksi 5 derecede denetleme yapan polise sıcak çay
YEREL HABERLER Eksi 5 derecede denetleme yapan polise sıcak çay
Araç ile market alışverişi pahalıya patladı Sokağa çıkma kısıtlamasında drone ile yapılan denetimlerde 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Araç ile market alışverişi pahalıya patladı Sokağa ...
İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler Gençler, ceza yememek için uzun süre dil döktü
YEREL HABERLER İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler ...
Paletleri ev eşyalarına çeviriyor 
YEREL HABERLER Paletleri ev eşyalarına çeviriyor 
Kısıtlamaya aynı kavşakta ikinci kez yakalandı, 6 bin 300 lira ceza yedi Sokağa çıkma kısıtlamasında aynı kavşakta iki farklı ceza yiyen şahıs ardına bakmadan hızla uzaklaştı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya aynı kavşakta ikinci kez yakalandı, 6 bin ...
Kısıtlamada patates servisine çıktı, cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada patates servisine çıktı, cezadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X