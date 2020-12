Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınındaki özverili çalışmalara imza atan sağlık çalışanlarını unutmadı. Başkan Özlü gece gündüz demeden cansiperane bir mücadele örneği sergileyen sağlıkçılara mektup yazarak her zaman yanlarında olduğunu hatırlattı.

Başkan Dr. Faruk Özlü, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Covid19 adlı salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu bir kez daha hatırlattı. Pandemi süresince sağlık çalışanlarına bir çok kolaylık sağlayan Başkan Özlü, bu kez de Düzce genelinde görev yapan tüm sağlık görevlilerine mektup yazarak "yanınızdayız" mesajı verdi.



"Motivasyon ve güven kaynağımızsınız"

Başkan Özlü'nün imzasıyla tüm sağlık çalışanlarına gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi; "Salgının en başından bugüne kadar, tüm dünyaya örnek oldunuz. Türk sağlık çalışanlarının mesleki başarılarının ve yeteneklerinin yanı sıra, insani ve vicdani meziyetleri de herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakarca; ailelerinizden, sevdiklerinizden ve uykunuzdan feragat ederek yerine getirdiğinizi görmek tüm milletimizin en büyük inanç, motivasyon ve güven kaynağı olmuştur."

Başkan Özlü mektubunun sonunda Düzce Belediyesi olarak her koşulda sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini hatırlatarak mektubunu noktaladı.

