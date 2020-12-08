Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamaya takılan sürücü ruhsatsız silahla yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü hakkında 3 bin 150 lira para idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle hafta içinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi D100 karayolu yan yolda meydana geldi. Kısıtlamayı ihlal ettiği düşüncesiyle şüpheli araç Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından durduruldu. Durdurulan araç sürücüsü S.G.’nin sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olmadığı belirlendi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün aracında ve üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonrasında S.G.’nin aracında ruhsatsız silah tespit edildi. Araç sürücüsü ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınırken, kısıtlama esnasında sokakta bulunmadan dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan hakkında adli işlem başlatılan S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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