Düzce dezenfekte edildi Belediye bütün gece ilaçlama yaptı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’de dezenfekte edilmeyen bölge kalmayacak talimatının ardından harekete geçen ekipler kentin dört bir yanını ilaçladı.

Düzce Belediyesi, korona virüs salgınına yönelik aldığı tedbirler kapsamında şehir merkezinin birçok noktasında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler yasağın başlaması ile birlikte bütün gece ilaçlama yaptı.

Korona virüsü salgını kapsamında vatandaşları korumak adına adeta seferberlik ilan eden Düzce Belediyesi, oluşturduğu dezenfeksiyon ekibi ile, Atatürk Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, duraklar, çöp konteynırları, bankalar ve ATM’ler, kamu hizmet binaları, marketler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlar dezenfekte edildi.



Otobüsler her gün dezenfekte ediliyor

Öte yandan Düzce Belediyesi ulaşım araçları koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda her gün dezenfekte ve ilaçlamanın yapıldığını belirterek araçta öksüren veya hapşıran olduğunda güzergah seferinin tamamlanmasının ardından acilen araç dezenfekte edilerek yeni seferine hijyen bir şekilde çıktığı ifade edildi.

Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Tuncer, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda tavsiyede bulundu.

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