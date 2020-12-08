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Mobil ölçüm aracı Düzce’de Başkan Özlü’nün girişimleri sonuç verdi

İHA

Mobil ölçüm aracı Düzce’de Başkan Özlü’nün girişimleri sonuç verdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile görüşmelerinin ardından hava ölçümü yapacak olan Mobil Araç kente geldi.
Düzce’nin kış aylarında yaşadığı hava kirliliğine çözüm bulmak için tüm kurumları harekete geçiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün girişimleri sonuç verdi. Cuma günü gerçekleşen toplantıda 14 Aralık tarihinde Düzce’ye gelmesi planlanan Mobil Ölçüm Aracı, Başkan Özlü’ nün vakit kaybedilmemesi adına devreye girmesi ile daha erken gelmesi sağlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla ‘Mobil Ölçüm Aracı’ Düzce’ye geldi. Bakan Murat Kurum, Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü’yü arayarak bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.
Düzce’ye gelen Mobil Ölçüm Aracı, şehrin belli bölgelerinde ölçümler yapıp toz numuneleri alarak hava kirliliğine neden olan kaynakları ortaya çıkaracak. Çıkan analiz raporlarına göre çözümlerin hayata geçirilmesi noktasında adımlar atılacak.

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