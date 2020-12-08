Başkan Özlü’nün gündemi hava kirliliği ve pandemi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentte kronik hale gelen hava kirliliği ve tüm dünya ile birlikte ülkemizi de saran korona virüs salgını ile ilgili mücadele konularında daha sert ve etkili önlemler alınacağını söyledi. Özlü, “Covid 19 tedbirleri ve hava kirliliği ile ilgili olarak denetimlerimizi sıklaştıracağız” dedi.

Düzce’nin kalkınması ve sorunların çözülmesi için göreve geldiği günden bu yana belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Özlü, korona virüs salgınının son zamanlarda uç noktaya gelmesi sebebiyle alınacak önlemler ve Düzce’de hava kirliliği ile mücadele konularını görüşmek üzere Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Prof. Dr. Cengiz Tuncer ve Başkanlık İletişim Ofisi çalışanlarının katılımıyla Belediye Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Düzce’nin şu andaki en önemli iki konusunun hava kirliliği ve pandemi olduğunu özellikle belirten Başkan Özlü, “Vatandaşlarımız bizden çözüm bekliyor. Biz de ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen heyet ile hava kirliliğine neden olan kaynakların analizinin yapılmasını istedik. Böylece kirliliğin nedenlerinin oranları bulunarak çözüm noktasında ilgililerle görüşeceğiz. Bizim üzerimize düşen neyse acil eylem planı olarak hemen başlayacağız” dedi.



Tüm tedbirler sıklaştırılıyor

Hava Kirliliğine neden olan kaynakların bulunması amacıyla gezici mobil ölçüm aracı ile daha sağlıklı verilerin ortaya çıkacağını söyleyen Başkan Faruk Özlü, “Hava kirliliği birinci önceliğimiz olacak. Kömür denetimleri sıklaşacak. Şehrimize kaçak kömür, adi kömür girmemesi konusunda kesin kararlıyız. Bunlara ilaveten lastik yakan, yağ yakan her kim olursa olsun yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacak. Doğalgaz kullanımının artırılması için kampanya yapılması hususunda vatandaşların ekonomik olarak güçlerinin yetebileceği şekilde ilgililerle görüşme yapıyoruz. Kısa vadede en etkili çözümleri bulmanın gayreti ile vatandaşlarımızın temiz hava solumasının derdindeyiz. Acil eylem planlarımızı harekete geçiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Toplantıda korona virüs ile ilgili olarak da denetimlerin sıklaştırılması ve ilaçlamanın artırılması yönünde talimatlarda bulunan Başkan Özlü, “Düzce’de neresi varsa ilaçlayacağız. Maske dağıtımını aylık 1 Milyon adede çıkardık. Kurulan ekibimizle maskeleri hemşehrilerimizle ulaştıracağız. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarımızı da tek tek arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletip onların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gideriyoruz” diye konuştu.

Düzce’de pandeminin etkisinin azaltılması ve hava kirliliğinin önlenmesinin elzem olduğunun altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gerçekleşen toplantıda önceliklerin bu konulardaki çözümleri bir an önce hayata geçirme noktasında kesin talimatlarını vererek toplantıyı sonlandırdı.

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