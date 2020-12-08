Pandemi nedeniyle Mart 2021 sonrasına ertelendi

– Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurulları Mart 2021 sonrasına erteledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu eni kararları açıkladı. Buna göre ''1 Mart 2021 tarihine kadar fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurulların ertelenmesi” kararı alındı.

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