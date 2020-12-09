Düzce’de sis etkili oluyor Öğlen vakitlerinde oluşan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye düştü

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– Düzce’de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Düzce’de öğle saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sonbahar ve kış aylarında yoğun bir şekilde görülen sis zaman zaman sürücüleri olumsuz etkiledi. Güneşin çıkmasıyla birlikte sis yerini açık havaya bıraktı.

Özellikle D100, D655, Kuzey Çevre ve Bahçeşehir Bağlantı yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

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