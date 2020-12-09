Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler

DHA

Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve sporcular, yardımcı antrenör Pierre Webo´ya destek vermek ve ırkçılığı kınamak için antrenmana yüzlerini siyaha boyayarak çıktı.
Düzce´de milli muaythai sporcuları ırkçılığa sessiz kalmadı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve Avrupa´da derece elde eden milli sporcular yüzlerini siyaha boyayarak, Webo maskesi takıp antrenman yaptı. Muhammed Bişgin yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi´nde Başakşehir yardımcı antrenörü Webo´ya yapılan ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Biz de bugünkü antrenmanımızda yüzümüzü siyaha boyadık. Milli sporcularımıza Webo maskesi taktık. Biz de yurt dışında maçlara gidiyoruz ve bizim de başımıza gelebilir. Irkçı saldırıyı ve söylemleri kınıyoruz. Bir daha umarım ülkelerde bu tip durumlar yaşanmaz. Irkçılık ideolojik değil psikolojik bir hastalıktır. Hakeme de gerekli cezanın verileceğine inanıyorum. Yeter ki insanların kalpleri kararmasın. Yüzlerimiz siyah da olsa beyaz da olsa hepimiz kardeşiz" dedi.
Milli sporcular ise, "Hakemi kınıyoruz. Bu bizim başımıza da gelebilir. Biz de maçlara gidiyoruz, dışardan ülkemize de geliyorlar. Irkçılık insanlık suçudur. Bunu savunan herkes suçludur" dedi.DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-09 14:31:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de sis etkili oluyor Öğlen vakitlerinde oluşan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye düştü
YEREL HABERLER Düzce’de sis etkili oluyor Öğlen vakitlerinde oluşan ...
Düzce'de sis kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Düzce'de sis kazası: 3 yaralı
İş mülakatında dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu
YEREL HABERLER İş mülakatında dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu
İnternet kullanımına dikkat çekiliyor
YEREL HABERLER İnternet kullanımına dikkat çekiliyor
Pandemi nedeniyle Mart 2021 sonrasına ertelendi
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle Mart 2021 sonrasına ertelendi
Düzce’nin il oluşunun 21. Yıldönümü Vali Cevdet Atay, ”Beraber birçok proje ve yatırım devam etmektedir”
YEREL HABERLER Düzce’nin il oluşunun 21. Yıldönümü Vali Cevdet Atay, ...
Düzce’nin il oluşunun 21. yılı Düzce Belediye Başkanı Özlü; “Düzce’nin çehresi değişecek, geleceğini inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Düzce’nin il oluşunun 21. yılı Düzce Belediye Başkanı ...
Düzce’de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı Suç üstü yakalanan şahıslara para cezası kesildi
YEREL HABERLER Düzce’de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı Suç ...
Başkan Özlü’nün gündemi hava kirliliği ve pandemi
YEREL HABERLER Başkan Özlü’nün gündemi hava kirliliği ve pandemi
Alışveriş pahalıya mal oldu Araç sürücüsü: “En büyük sorunumuz okumamak”
YEREL HABERLER Alışveriş pahalıya mal oldu Araç sürücüsü: “En büyük ...
Mobil ölçüm aracı Düzce’de Başkan Özlü’nün girişimleri sonuç verdi
YEREL HABERLER Mobil ölçüm aracı Düzce’de Başkan Özlü’nün ...
Düzce dezenfekte edildi Belediye bütün gece ilaçlama yaptı
YEREL HABERLER Düzce dezenfekte edildi Belediye bütün gece ilaçlama ...
Kısıtlamanın ardından sokaklar doldu taştı Termal kameralı drone destekli denetim
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından sokaklar doldu taştı Termal ...
Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı
Yaylada kaybolan yaşlı çift 7 saat sonra bulundu Abant’tan yaylaya çıktılar, köylüler donmak üzereyken buldu
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan yaşlı çift 7 saat sonra ...
Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme ...
HIV tedavisinde psikolojik destek önemli
YEREL HABERLER HIV tedavisinde psikolojik destek önemli
Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
YEREL HABERLER Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
Melen Çayı kuralık alarmı veriyor
YEREL HABERLER Melen Çayı kuralık alarmı veriyor
Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (3)
YEREL HABERLER Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan ...
Evden kaçan ve uyuşturucu partisinde yakalanan 3 çocuk koruma altına alındı
YEREL HABERLER Evden kaçan ve uyuşturucu partisinde yakalanan 3 ...
Millet Bahçesinde Düzce’nin doğal taşları kullanılacak
YEREL HABERLER Millet Bahçesinde Düzce’nin doğal taşları ...
Düzce’de online sipariş saati 24.00’a uzatıldı
YEREL HABERLER Düzce’de online sipariş saati 24.00’a uzatıldı
Düzce'de yasaklara uymayanlara 624 bin lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Düzce'de yasaklara uymayanlara 624 bin lira cezai ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X