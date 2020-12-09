Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve sporcular, yardımcı antrenör Pierre Webo´ya destek vermek ve ırkçılığı kınamak için antrenmana yüzlerini siyaha boyayarak çıktı.

Düzce´de milli muaythai sporcuları ırkçılığa sessiz kalmadı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve Avrupa´da derece elde eden milli sporcular yüzlerini siyaha boyayarak, Webo maskesi takıp antrenman yaptı. Muhammed Bişgin yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi´nde Başakşehir yardımcı antrenörü Webo´ya yapılan ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Biz de bugünkü antrenmanımızda yüzümüzü siyaha boyadık. Milli sporcularımıza Webo maskesi taktık. Biz de yurt dışında maçlara gidiyoruz ve bizim de başımıza gelebilir. Irkçı saldırıyı ve söylemleri kınıyoruz. Bir daha umarım ülkelerde bu tip durumlar yaşanmaz. Irkçılık ideolojik değil psikolojik bir hastalıktır. Hakeme de gerekli cezanın verileceğine inanıyorum. Yeter ki insanların kalpleri kararmasın. Yüzlerimiz siyah da olsa beyaz da olsa hepimiz kardeşiz" dedi.

Milli sporcular ise, "Hakemi kınıyoruz. Bu bizim başımıza da gelebilir. Biz de maçlara gidiyoruz, dışardan ülkemize de geliyorlar. Irkçılık insanlık suçudur. Bunu savunan herkes suçludur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli sporcular antrenman yaparken görüntü

-Milli sporcuların yüzlerinde maske ve boya görüntüsü

-Muhammet Bişgin ile röp

-Milli sporcular ile röp ve detaylar DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-09 15:26:35



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