Deneyimli öğretmenler öğretmen adaylarıyla buluşuyor

– Düzce Üniversitesi’nde öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında hayat geçirilen online etkinlikte, meslekte deneyim kazanmış öğretmenler, bilgi ve birikimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaşıyor.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş tarafından yürütülen öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında, Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü Öğretmeni Özge Çeltek, öğretmen adayı öğrencilere etwinning projeleri ve öğretmenlik deneyimleri hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu. Düzce Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla verilen eğitime; Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim öğrencilerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Zeynep Topcu Bilir ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri katıldı. Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Özge Çeltek; etwinning projelerine katılma süreci, proje kabulü ve paydaşlarla yapılan etkinlikler hakkında sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun ardından, öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özge Çeltek, kendisine bu fırsatı verenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, etkinliğe sağladığı katkı için Özge Çeltek'e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere öğrenme fırsatı sunduğunu ve etkinliklerin dersler kapsamında devam edeceğini ifade etti.

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