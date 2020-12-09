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Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı Karantinada olması gereken aile polis ekiplerine takıldı

İHA

Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı Karantinada olması gereken aile polis ekiplerine takıldı

– Düzce’de korona virüs (Covid19) testi pozitif olan ve karantinada bulunması gereken baba oğul polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya takıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı İstanbul istikametinde araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi. Uygulama esnasında durdurulan bir araçta bulunan 2 kişinin Covid19 testlerinin pozitif olduğu ve karantinada bulunmaları gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri karantinada olması gereken baba N.K. ile oğlu Ü.K. için filyasyon ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri karantinada olması gereken baba ve oğlu evlerine ulaştırdı. Karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan iki kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında işlem uygulanırken, sürücü N.K.’ya emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle 132 lira ceza yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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