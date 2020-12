Düzce Belediyesi ekipleri Bahçeşehir’de 80 bin maske dağıtıldı

– Düzce Belediyesi personelinden oluşturulan ekipler, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Bahçeşehir bölgesinde binlerce maskeyi kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıttı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’nin koordinatörlüğünde korona virüsle mücadelede ek ekip oluşturuldu. Belediye personelinden oluşturulan ekip, ilk dağıtım bölgesi olan Bahçeşehirde 80 bin adet maskeyi tek tek evleri dolaşıp vatandaşlara ücretsiz olarak teslim etti. Salgının etkilerin en alt seviyeye indirilmesi kapsamında ekipler, 56 mahallede kapı kapı dolaşarak maske dağıtımına her gün devam edecek.

Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek için salgının ülkemizde de görülmesinin ardından Düzce Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettik. İlaçlama ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda, toplu ulaşım araçlarında, duraklarda, bankalarda, camilerde, taksilerde, kamu kurum ve kuruluş binalarında sürekli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Son zamanlarda da artan vaka sayılarından sebep yine tedbirlerimizi sıkılaştırdık. Her gün düzenli olarak ilaçlama ekiplerimiz saha da olacak” dedi.

Halkın sağlığının korunmasının her şeyden önemli olduğunun da altını çizen Başkan Özlü, "Salgın süreci boyunca kendi ürettiğimiz 3 milyon maskeyi, caddelerde, sokaklarda, pazar yerlerinde ve mahalle muhtarlıklarına dağıtım yaparak vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bundan sonraki hedefimiz ayda 1 milyon maskeyi hemşerilerimize dağıtmak. Ulaşılmadık ev bırakmayacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Düzce’deki her eve, hiçbir haneyi atlamaksızın en ücra köşeye kadar maskelerimizi teslim edeceğiz. Halkımızdan tek istediğim alınan tedbirleri harfiyen uygulamaları; zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, toplu alanlarda bulunmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek kendi sağlıklarını riske atmamalarını önemle rica ediyorum. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımıza kurallara uydukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlere uyduğumuz sürece salgının üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Kısa süre içerisinde tüm çocuklarımızın yeniden okullarına gitmeleri, parklarda ve sokaklarda gönüllerince oyun oynayarak vakit geçirebilecekleri, güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.