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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti

İHA

Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti

– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında 53 yangına müdahale ederek söndürdü.
Düzce Belediyesi tarafından son teknoloji araç gereçlerle donanımlı hale gelen itfaiye teşkilatı, yangın, trafik kazaları, hayvan kurtarma, kapı açma gibi birçok alanda vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, Kasım ayında 53 yangın olayına müdahale ederken, 13 trafik kazasında da kurtarma çalışması yaptı. Kasım ayı içinde 16 hayvanı kurtaran ekipleri, asansörde mahsur kalan 2 kişiyi de kısa sürede kurtararak yardımcı oldu.
Çoban mevkiinde yapılacak olan yeni hizmet binasının ardından vakalara ulaşma daha hızlı olacağını belirten İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, “Bahçeşehir’de müfrezimi hizmete aldık. Yeni itfaiye erlerimizle kadromuzu güçlendireceğiz. Yeni Hizmet Binamızı da geçtikten sonra çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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