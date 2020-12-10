Vali Atay, Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret etti

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’de uzaktan eğitim çalışmalarının verimliliğinin artırılması için oluşturulan Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret ederek yetkililer bilgi aldı.

Korona virüs (Covid19) salgını kapsamında okullar uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitim sürecinde illerde Uzaktan Eğitim Merkezleri kurulmaya başlandı. Düzce’de de Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Uzaktan Eğitim Merkezi kuruldu. Düzce Valisi Cevdet Atay’da uzaktan eğitim merkezini ziyaret etti. Uzaktan eğitim çalışmalarının verimliliğini ve eğitim materyali üretim kapasitesini arttırmak üzere kurulan Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret ederek, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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