Zam şampiyonu Portakal oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Kasım ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 90,23 ile Portakal olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 15,63 ile Limon oldu.
Kış aylarının en çok tüketilen meyvesi portakal Kasım ayının zam şampiyonu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kasım ayında en çok fiyatı artan ürün Portakal oldu. Portakalın fiyatı yüzde 90,23 artarken onu yüzde 43,62 artış ile domates, yüzde 39,73 artış ile Kivi, yüzde 27,15 erkek kaban ve yüzde 21,22 artış ile yumurta takip etti.
Fiyatı ise en çok düşen limon oldu. Limon yüzde 15,63, Kavun yüzde 12,94, Beyaz Lahana yüzde 9,49, salatalık yüzde 6,49 ve kadın için ayakkabı yüzde 6,40 düştü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.