Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, fabrikada raflardan ürün alan işçi ile üzerine düştüğü forklift operatörü yaralandı. Bacağı kırılan işçi ve başından yaralanan operatör, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Beyköy beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi´ndeki fabrikada meydana geldi. Makine işi yapılan fabrikada forkliftin üstünde çalışan ve raflardan ürün almaya çalışan Tanju Gündüz, dengesini kaybederek, operatör Fazıl Gemici´nin üzerine düştü. Tanju Gündüz´ün bacağı kırılırken, forklift operatörü Fazıl Gemici ise başından yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-10 16:18:52
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