Olta balıkçılarına korona virüs yasağı

– Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda olta balıkçıları için önemli kararlar alındı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında; İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay Başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda salgının yayılmasını engellemek, vaka sayılarını kontrol altında tutmak, mevcut tedbirler ile bu süreçte alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Ayrıca; amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılması. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesi. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesi. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanması. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla açık kalmasına izin verilen market, bakkal gibi işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yaşanabilecek olası suistimallerin önüne geçmek için; iş yeri ve işletmelere yönelik yapılacak olan denetimlerde, 10/12/2020 tarihi ve öncesinde alınan ruhsata esas işlem yapılmasına ve iş yeri ve işletmelerin 10/12/2020 tarihinden önce alınmış olan ruhsata esas faaliyet göstermeleri kararı alındı.

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