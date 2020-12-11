Tıp ürünlerinin analizlerine öncülük ediyor

– Düzce Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin preklinik ve klinik analizleri konusunda sanayi kuruluşlarına güvenilir test ve analiz hizmeti sağlamaya ve bu alanda liderlik yapmaya devam ediyor.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında, Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi, Sağlık alanında ihtisaslaşma konusunu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp olarak belirlemişti. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda; tıbbi bitki yetiştiriciliğinin bölge halkına yaygınlaştırılması, çok sayıda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamasının sağlanması, tıbbi mantar yetiştiriciliğinin bölge halkına yaygınlaştırılması, ürün geliştirme ve markalaşma gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Düzce Üniversitesi, bu alanda hem ulusal hem de uluslararası firmalar tarafından geliştirilen çok sayıda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürününün preklinik analizlerine de öncülük ediyor. İhtisaslaşma konusu ile alakalı olarak çok sayıda Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sahip olan Düzce Üniversitesi, şu ana kadar 70’den fazla ticari ürünün preklinik analizlerini tamamladı. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi firmalara, ürünlerin hücre kültürü ve mikrobiyolojik testleri konusunda hizmet verirken, klinik uygulama ruhsatı almasıyla birlikte yine bu ürünler için Klinik Test imkanı da sağlamaktadır. TÜRKAK akreditasyonuna sahip Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), analitik cihazlarla yapılan testler konusunda firmalara test imkanı sağlarken, Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ise, fareler ve diğer deney hayvanları ile ürünlerin etkinlik ve toksisite testleri gibi geniş bir alanda test imkanı sağlamaktadır. Ayrıca DÜBİT, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin birçoğunun etken maddesinin analizine olanak sağlayan, aşağıda listeli çok sayıda standardı satın alarak endüstriyel kuruluşlara çok daha geniş spektrumda test ve analiz sağlamaya başladı.

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