Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı Tarım ve istihdam bir arada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı Tarım ve istihdam bir arada

İHA

Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı Tarım ve istihdam bir arada

Düzce Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanında çalışmaların başlaması konusunda harekete geçti.
Düzce Belediyesi; Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve DTSO’nun işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.’nin iştirakçi olduğu Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi, SOGEP hibe desteği programı kapsamında faaliyetlerine başladı. İlk izleme toplantısının ardından alanda temizlik yapılması konusunda inceleme yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Mart ayında yapılması planlanan fide dikimi öncesi, yaklaşık 60 dönüm alanın toprak analizi için hazırlandığını belirtti.

Tıbbi bitki yetiştiriciliğine teşvik
Düzce Üniversitesi DÜBİT (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç Dr. Uğur Hasırcı’nın da eşlik ettiği alan ziyaretinde 60 dönüm alanda yabani ot temizliği yapılması konusunda mutabık kalındı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda ilk olarak topraklı üretim yapılacak alanlar kullanıma hazır hale getirilecek.

Son teknoloji kullanılacak
Daha sonra topraksız üretim yapılacak sera alanı ile proje içeriğinde yer alan işleme tesisinin kurulması için gerekli yapı ve alanların tadilat işleri yürütülecek. İhale süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2021 bahar ayları sürecinde alanda ekim ve dikim faaliyetleri başlayacak. Ekim dikim faaliyetleri yanı sıra aynı alanda kurutma, distilasyon cihazları ile nihai ürün elde etmek üzere yatırımlar da eş zamanlı olarak yapılacak.
Düzce’de dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilen proje sayesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem verdiği; hem istihdam oluşturulması hem de katma değeri yüksek ürünlerin Düzce’de yetiştirilmesi ve kazanca dönüştürülmesi sağlanacak. Şiddet mağduru 15 kadın ve sosyal yardım alan 15 aileye kalıcı istihdam kaynağı oluşturacak projenin 1 Milyon 300 Bin TL’lik tutarının 996 Bin 260 TL’si hibe olarak alındı. 60 dönümlük arazi üzerinde Düzce Üniversitesi’nin teknik desteği ile tıbbi adaçayı, melisa, nane, tıbbi kekik, safran, salep ve biberiye bitkilerinin yetiştirileceği tarımsal kalkınma merkezi kurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti Hamsi 10 liraya düştü
YEREL HABERLER Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara ...
Düzce’de camilerde yağmur duasına binlerce kişi katıldı Yağmur duası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Düzce’de camilerde yağmur duasına binlerce kişi ...
Tıp ürünlerinin analizlerine öncülük ediyor
YEREL HABERLER Tıp ürünlerinin analizlerine öncülük ediyor
Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu
YEREL HABERLER Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu
Korona virüslü hastalara moral telefonu
YEREL HABERLER Korona virüslü hastalara moral telefonu
Entübe olan erkek hemşireyi sağlık çalışanı arkadaşları uğurladı
YEREL HABERLER Entübe olan erkek hemşireyi sağlık çalışanı ...
Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton ...
Olta balıkçılarına korona virüs yasağı
YEREL HABERLER Olta balıkçılarına korona virüs yasağı
Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular
YEREL HABERLER Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine ...
Akçakoca Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi daha yeşil bir ilçe için ...
Zam şampiyonu Portakal oldu
YEREL HABERLER Zam şampiyonu Portakal oldu
Vali Atay’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Vali Atay’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
Esnafa destek çağrısı
YEREL HABERLER Esnafa destek çağrısı
2 ton atık lastik ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 ton atık lastik ele geçirildi
Vali Atay, Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret etti
Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti
Düzce Belediyesi ekipleri Bahçeşehir’de 80 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ekipleri Bahçeşehir’de 80 bin maske ...
Evde olması gerekirken resmi daireye girerken yakalandı Temaslı şahıs resmi kurum girişinde dikkatten kaçmadı
YEREL HABERLER Evde olması gerekirken resmi daireye girerken ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, devrilen kamyondaki talaşlar refüje döküldü
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, devrilen ...
Düzce'de de plazma bağışı yapılacak
YEREL HABERLER Düzce'de de plazma bağışı yapılacak
Düzce’de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
YEREL HABERLER Düzce’de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü ...
Test yaptırmaya giden sürücü, emniyet kemerinden ceza yedi
YEREL HABERLER Test yaptırmaya giden sürücü, emniyet kemerinden ceza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X