Düzce’de İl genelinde denetimler yoğunlaştırılacak Hava kirliliği oluşturan tesislerin faaliyetleri kısıtlandırılacak

– Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu başkanlığında toplanan İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından önemli kararlar alındı. Buna göre, Düzce’de hava kirliliği oluşturan tesislerin tespit edilmesi durumunda faaliyetlerine geçici süreyle ara verilebilecek. Ayrıca il genelinde denetimler de sıklaştırılacak.

Düzce’de son günlerde etkisini yoğun bir şekilde gösteren hava kirliliği sonrası Düzce İli Mahalli Çevre Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özellikle kış aylarında etkisini artıran hava kirliliği sorununun önlenmesi noktasında harekete geçen yetkililer tarafından önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, il genelinde hava kirliliğinin önlenmesi noktasında denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi. Ayrıca hava kirliliğine neden olan tesislerin ise tespit edilip faaliyetlerine geçici süreyle ara verileceği de alınan kararlar arasında yer aldı. Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Son günlerde yaşadığımız hava kirliliğinin önlenmesi için hep birlikte bilinçli bir şekilde mücadele etmemiz ve mevzuatın verdiği yükümlülükleri birey olarak da yerine getirmemiz önem arz etmektedir. Buna göre, egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenecek. D100 Karayolu, Çevre Yolu, Akçakoca istikameti ve Bahçeşehir yolunda İl Çevre Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda egzoz gazı emisyon pulu denetimlerinin yapılması, yakıt olarak kaçak mazot biodizel ve madeni yağı kullanma ihtimali yüksek olan otobüs kamyon ve minibüslerin denetimine öncelik verilecek. İzin ve Lisans Yönetmeliğine tabi olan veya olmayan emisyon kirliliği riski taşıyan tesislerin yoğun bir şekilde denetlenmesi,Gözlem düzeyinde Emisyon kirliliği tahmin edilen tesislerden emisyon ölçümü yaptırılarak analiz sonuçlarına göre önlem alınacak. PM10 günlük değerlerinin aşıldığı, aşılma riski bulunduğu ve enverziyon riskinin olduğu zamanlarda hava kirliliği oluşturan tesislerin faaliyetlerinin belirli gün ve saatlerde kısıtlanmasına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Eylem Planı hazırlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sanayi tesislerinin katı ve sıvı yakıttan doğalgaza geçmeleri konusunda da gerekli teşviklerin yapılmasına ve konutlarda ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının yaygınlaşması için tüm Belediye Başkanlıkları tarafından gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.