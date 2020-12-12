Düzce'de aşırı hava kirliliğinin kaynağı araştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de aşırı hava kirliliğinin kaynağı araştırılıyor

DHA

Düzce'de aşırı hava kirliliğinin kaynağı araştırılıyor


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, geçen hafta standardın çok üstüne çıkan hava kirliliğinin önüne geçmek için tedbirler alınmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan gelen mobil hava kalitesi ölçüm aracı 4 noktada ölçüm yapacak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hava kirliliğinin kaynağını tespit edip tedbirler alacaklarını, vatandaşları doğal gaz kullanımına teşvik edeceklerini belirterek, lastik ve yağ yakanları ise uyararak, ceza yazılacağını açıkladı.
Düzce'de geçen hafta yüksek seviyelere çıkan ve nefes almanın dahi zorlaştığı hava kirliliğinin ardından, hava kalitesinin iyileştirilmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın mobil hava kalitesi ölçüm aracı kente geldi. Şehirde fabrika, otoyol, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 4 noktada ölçüm yapacak olan aracın verileri toplanarak kirleticilerin yüzdelik sayısal değerleri çıkarılacak ve buna göre önlemler alınacak. Ayrıca Düzce´ye doğal gaz sağlayan firmayla vatandaşların doğal gaz kullanımının artırılması için ekonomik paketler hazırlanması konusunda görüşmeler de devam ediyor.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hava kirliliğiyle ilgili olarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Düzce'de standartların çok üstünde bir hava kirliliği yaşadık. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Çevre Bakanımız aradılar kendileriyle görüştük. Yeni tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede aldığımız ilk tedbir bu kirliliğin rakamsal değerlerle tespit edilmesine ilişkin oldu. Düzce´deki hava kirliliğinin kaynakları, katı yakıtlar mıdır? Evdeki yakıtlardan mı kaynaklanıyor? Fabrikalardan mı kaynaklanıyor? Taşıtlardan mı kaynaklanıyor? Bunun yüzdelik oranının tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızın bir mobil ölçüm cihazı var. Şu anda Düzce´de 4 bölge tespit ettik. Bu 4 bölgede 3´er haftalık aralıklarla ölçümler yapacağız. Bu ölçümlerde ortaya çıkacak olan sonuçlar, Düzce havasındaki karbondioksit, karbonmonoksit, azot, kükürt değerlerini ölçeceğiz. Bu ölçülen değerlerden bir analiz sonucunda rakamsal olarak yüzde olarak Düzce´deki hava kirliliğinin ne kadarı hangi kirleticilerden kaynaklanıyor tespit edip tedbirler alacağız" dedi.
'DOĞAL GAZ KULLANIMI İÇİN TEŞVİK EDİCİ TEDBİRLER UYGULAYACAĞIZ'
Doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi için çalışma yapacaklarını açıklayan Özlü, "Bu tedbirlerden ilki 16 bin 500 hanede doğal gaz kapıya kadar geldiği halde doğal gaz abonesi olmayan vatandaşlarımız var. Bunlardan hali vakti yerinde olanların doğal gaz kullanmaları için teşvik edici tedbirler uygulayacağız. Örneğin abone ücretlerinin taksitlendirilmesi ya da abone ücretlerinde indirim yapılması gibi çalışmalar yapacağız. Bunu doğal gaz sağlayıcı şirket ile görüştük. Doğal gaz şirketi bu konuda bir paket hazırlıyor. Paket iki bölümden oluşacak.  Doğal gaz abonesi olabilecek maddi durumu iyi olanlar için ayrı bir paket, sosyal yardım alan ama kapısına kadar doğal gaz gelmiş vatandaşlarımız için ayrı bir ekonomik paket şeklinde olacak.  Düzce´de kömür kullanımı konusunda belli bir standart getirdik ama bu standartlara uymayan vatandaşlarımız da var. Özellikle kalorisi düşük, içindeki kükürt oranı, içindeki yanmayan partikül oranı yüksek kömürlerin kullanılmasına sıkı bir denetim getireceğiz. Bu denetim sonucunda özellikle evsel yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçeceğiz" diye konuştu. 
LASTİK VE YAĞ YAKANLARA CEZA 
Düzce'de lastik ve kullanılmış yağ yakma oranının da yüksek olduğunu ve lastik yakanlara karşı ağır cezalar uygulayacaklarını söyleyen Özlü, şöyle konuştu:
"İki konu var ki Düzce´de maalesef lastik yakan vatandaşlarımız var. Kullanılmış araç yağı yakan vatandaşlarımız var. Bunlara çok sıkı denetim getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Çok büyük cezası var. Dolayısıyla böyle bir ceza gelmemesi için kesinlikle sakın ola ki lastik yakmasınlar. Yanmış yağ yakmasınlar. Çok ciddi cezalar var. Bunları uygulayacağız. Çünkü hiç kimsenin Düzce´nin havasını kirletmeye Düzce´de yaşayanların zehirli hava solumalarına sebep olmalarına müsaade etmeyeceğiz"DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-12 09:27:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de İl genelinde denetimler yoğunlaştırılacak Hava kirliliği oluşturan tesislerin faaliyetleri kısıtlandırılacak
YEREL HABERLER Düzce’de İl genelinde denetimler ...
5. ölçüm cihazı Düzce’ye geliyor Hava kirliliğinin kesin nedeni bulunacak
YEREL HABERLER 5. ölçüm cihazı Düzce’ye geliyor Hava kirliliğinin ...
Sabah çaldılar, akşam yakalandılar 127 saatlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, hırsızlık zanlılarını evlerine yapılan baskınla yakaladı
YEREL HABERLER Sabah çaldılar, akşam yakalandılar 127 saatlik kamera ...
Baca gazı zehirlenmesine dikkat
YEREL HABERLER Baca gazı zehirlenmesine dikkat
HES kodunu plaka yapıp boynuna astı
YEREL HABERLER HES kodunu plaka yapıp boynuna astı
Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı Tarım ve istihdam bir arada
YEREL HABERLER Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı Tarım ve ...
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti Hamsi 10 liraya düştü
YEREL HABERLER Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara ...
Düzce’de camilerde yağmur duasına binlerce kişi katıldı Yağmur duası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Düzce’de camilerde yağmur duasına binlerce kişi ...
Tıp ürünlerinin analizlerine öncülük ediyor
YEREL HABERLER Tıp ürünlerinin analizlerine öncülük ediyor
Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu
YEREL HABERLER Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu
Korona virüslü hastalara moral telefonu
YEREL HABERLER Korona virüslü hastalara moral telefonu
Entübe olan erkek hemşireyi sağlık çalışanı arkadaşları uğurladı
YEREL HABERLER Entübe olan erkek hemşireyi sağlık çalışanı ...
Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton ...
Olta balıkçılarına korona virüs yasağı
YEREL HABERLER Olta balıkçılarına korona virüs yasağı
Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular
YEREL HABERLER Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine ...
Akçakoca Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi daha yeşil bir ilçe için ...
Zam şampiyonu Portakal oldu
YEREL HABERLER Zam şampiyonu Portakal oldu
Vali Atay’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Vali Atay’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
Esnafa destek çağrısı
YEREL HABERLER Esnafa destek çağrısı
2 ton atık lastik ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 ton atık lastik ele geçirildi
Vali Atay, Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret etti
Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı
Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X