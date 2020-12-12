Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

Aralık ayına girilmesiyle birlikte Karadeniz’de deniz sıcaklığı düşünce hamsi de lezzetine kavuştu. Düzceli hamsi müdavimleri balık tezgahlarını doldurdu.

Aralık ayı ile birlikte Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığı düştü. Deniz suyunun soğuması hamsiye yaradı. Soğuk deniz suyunda yağlanan ve lezzetine kavuşan hamsi tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Düzceliler, lezzetine kavuşan hamsiyi almak için sıraya giriyor. Balıkçılar ise durumdan oldukça umutlu. Hamsiye yoğun ilgiden dolayı mutlu olan Düzceli balıkçılar, hem hamsi severlerin taleplerini karşılamaya çalışırken, bir taraftan da hamsiyi herkesin yemesi için kampanyalar düzenleyerek hamsinin her sofrada yerini almasını sağlamaya çalışıyorlar.



“Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi gibi”

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsinin şu anda en iyi kıvamda olduğunu belirterek “Hava soğuk. Halk dilinde söylenen o dönemdeyiz. Elimizle dokunduğumuz zaman yağını falan hissediyoruz. Şu dönemde hamsi de yenmeli zaten. Hastalıklara, Covid’e iyi gelir. İnsanlarımızın daha iyi beslenmesi gerektiği için özellikle şu zamanda bol bol tüketilmeli. Bizde bu yüzden kampanyalar yapıyoruz. Herkes yesin, herkes alsın diye. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başka tezgahlarda aynı hamsi 20 TL, 25 TL. Ondan bir kar gözetmiyoruz zaten. Amaç ciddi anlamda insanlar yesin. Bizde katkıda bulunabiliyorsak mutlu oluyoruz. En çok rağbeti, bu dönemde hamsi görüyor. Bölge olarak mezgitte öyle, sevilen balıklar. Ama hamsi balıkçıların kuru fasulyesi gibi. O Nedenle hamsi olmazsa olmaz” dedi.

Kılıç, “İnsanlar yesin diye hamsinin fiyatını düşürdük. Dönem dönem kampanyalar yapıyoruz fiyatını düşürüyoruz. Aynı hamsi piyasada 20 – 25 TL. Biz kar gözetmeksizin 10 TL’den veriyoruz. İnşallah imkanımız olursa 5 TL’ye 1 TL’ye satmayı düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu. Balık alan Mehmet Solak ise “Hamsiyi sürekli alıyorum. Fiyatı gayet güzel. Hamsi bu dönemde gayet güzel. Daha önce denedik. Tadı, lezzeti çok iyi. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Tadı geldi” dedi.

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