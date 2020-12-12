Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

–Düzce’de Vefa Sosyal Destek gurupları 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Düzce Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek grupları Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.