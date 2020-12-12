Düzce’de pazaryerlerinde maske mesafe denetimi Zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşa maske dağıttılar

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerlerinde maske ve mesafe kontrolünü denetleyerek vatandaş ve pazarcılara maske dağıtımında bulundu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid19) vakaları artışı nedeniyle her hafta kurulan pazaryerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde denetimlerin yanı sıra maske dağıtımı da gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de il merkezinde kurulan Perşembe ve Cuma pazarlarında düzenli periyotlarla maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da sıkı takibe alan ekipler gramaj ve fiyat konusunda denetim yapıyor.

Zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazaryerlerine maskesiz girilmemesi konusunda da denetimlerini sürdürürken, halka ücretsiz maske dağıtımında da bulundu.

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