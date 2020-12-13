Besici olduğunu söyledi, belgesi olmayınca ceza uygulandı



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde besici olduğunu söyleyen ancak belgesi bulunmayan kişi ile otel inşaatında çalışmaya gittiğini öne süren 2 kişiye ceza uygulandı.

Düzce´de polis ekipleri, D-655 kara yolu üzerinde yaptığı denetimde bir aracı durdurdu. Besicilik yaptığını söyleyen kişi, defalarca yemin ederek, "Hayvan aldım geliyorum. Yasak olduğunu bilseydim; vallahi sokağa çıkmazdım. Belgem evde kaldı. Ceza yazarak canımızı yakmayın. Abi yemin ettik. Müslüman iseniz inanın" dedi. "Görevimizi yapıyoruz. Müslümanlıkla uymanız gereken yasakları birbirine karıştırmayın" diyen polis, bu kişiye idari para cezası uyguladı. Aynı uygulamalar sırasında inşaat çalışması için bir otele gittiklerini söyleyen 2 kişi de cezadan kaçamadı. Ayrıca aracın ön camında bulunan ve standart dışı cam filmleride söktürüldü. Polis denetimlerini gören bazı araç sürücülerinin ise farklı yollardan geri dönerek kaçmaya çalıştıkları görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-13 15:33:49



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