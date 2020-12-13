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– Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında markete araçları ile gidenlere ceza yağdı. Denetlemeler kapsamında 21 araç sürücüsüne 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.



Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki marketlere vatandaşlar yürüyerek gidebiliyor. Yürüyerek gitmek yerine otomobil, motosiklet, bisiklet gibi araçlarını kullanarak marketlere gitmek isteyenlere ise cezai işlem uygulandı. İl genelindeki yol üstünde bulunan tüm market çevrelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere takılan 21 araç sürücüsüne 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

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