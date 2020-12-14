Kızılay kısıtlamada da durmuyor Bağışçılar, kısıtlamada kan vermeye devam etti

– Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay, kısıtlamada da kan bağışı almaya devam etti. Plazma bağışı ve kan bağışı için internetten randevu alıp bağışçı olarak özel izinle, kan bağışı yaptılar.

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle bağışçı sayılarındaki düşüşler ve yoğun kan kullanımı nedeniyle Kızılay kan stoklarında ciddi oranda azalma medyana geldi. Stoklarındaki azalmayla birlikte kan bağışı kampanyaları düzenleyen Kızılay’ın ekipleri de sahada çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu kısıtlamasına rağmen Kızılay ekipleri, kan vermek için gelen bağıcıların kanlarını almaya devam etti. Kan bağışı yapan vatandaşlar; “Kan bağışı yapmak için Boğaziçinden geldik. Kan bağışını herkese tavsiye ederim. Kısıtlamaya rağmen kan bağışı yapmak çok güzel bir duygu” dediler. 2 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 130 vatandaş kan bağışında bulundu

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