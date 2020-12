Yeni itfaiye hizmet binası için çalışmalar başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün talimatlarıyla itfaiye teşkilatını modernize ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Çoban mevkisinde inşa edilecek olan yeni itfaiye binasının ilk kazması vuruldu.

İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre yenileyen Düzce Belediyesi, olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek içinde Düzce’nin her bölgesine 7 dakikada müdahale edebilmek için Çoban mevkiinde yaklaşık 2 bin 400 metre kare alan üzerine kurulacak yeni hizmet binasının yapımına başladı.

Kasım ayı içerisinde Bahçeşehir bölgesinde yapımı tamamlanan İtfaiye İstasyonunun açılmasıyla gücüne güç katan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 13 Ekim tarihinde yapılan ihalenin ardından da Çoban mevkisinde inşaatına başlanan ve 7 8 ay içinde tamamlanması planlanan yeni hizmet binasına kavuşacak.



Yeni bina 2400 m² alan üzerine yapılacak

2bin 400 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni itfaiye hizmet binasının yapı alanı 465 m² olarak planlanırken 460 m²’si yeşil alan, 108 m²’si su deposu olarak değerlendirilecek. 10 araç kapasitesine sahip olacak olan teşkilatta 6 idari odanın yanı sıra üst katta yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescid, spor salonları ve ayrıca misafirhane bulunacak.



Özlü, “Düzce’mize hayırlı olsun”

Düzce’nin her bölgesine en kısa sürede ulaşabilecekleri yeni modern teçhizatlı bir itfaiye binasına ihtiyaç duyduklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Yaklaşık bir senedir yaptığımız çalışmalar sonucunda İtfaiye teşkilatımızın araçlarını ve son teknoloji ile donatılan yangına müdahale sistemlerimizi yeniledik. Kısa bir zaman öncede yeni hizmet binasının ihalesini gerçekleştirmiştik. İhaleyi alan BELTAŞ şirketimiz hafta sonu binanın yapım çalışmalarına başladı. Sadece bir hizmet binası değil bir kompleks olarak düşündük. Yatakhanesinden yemek hanesine, spor salonlarından dinlenme odalarına kadar bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Projemizi inşallah 2021 yılının Ağustos ayı gibi hizmete sunacağız. Bölgenin en güçlü, donanımlı, modern bir itfaiye teşkilatına sahip olacağız” ifadelerinde bulundu.

