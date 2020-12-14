Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuru iğne tedavisi Dr. Işık, “Kas kaynaklı inatçı ağrılar için, kuru iğne tedavisi en iyi tedavi yöntemidir”

İHA

Kuru iğne tedavisi Dr. Işık, “Kas kaynaklı inatçı ağrılar için, kuru iğne tedavisi en iyi tedavi yöntemidir”

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memet Işık, “Kuru İğne de ise kas spazmı tamamen çözülür kas canlılığını yeniden kazanır, eklem hareket açıklığı artar, kuvvet düzelir” dedi.
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde de çalışmalarda bulunacak olan Doç. Dr. Memet Işık, ameliyatsız ve ilaçsız tanı ve tedavi yöntemi olan kuru iğne hakkında bilgiler paylaştı.
Kuru iğne tedavisini belirgin bir yaralanma ve yangı olmadan kas ve iskelet sisteminde oluşan kronik myofasyal kaynaklı ağrılarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak açıklayan Doç. Dr. Işık, “Türkçeye kas içi uyarım şeklinde çevirebileceğimiz Intramusculer Stimulation (IMS) tedavisi ya da ülkemizde yaygın ismiyle kuru iğne tedavisi, Kanadalı Dr. Gunn tarafından, ağrılı kas spazmları tedavisi için geliştirilmiş ameliyatsız ve ilaçsız tanı ve tedavi sistemidir” diye açıklama yaptı.
Kuru İğnenin akupunktur tedavisi olmadığının altını çizen Doç. Dr. Işık, “Ağrı tedavisinde kalıcı iyileşme sağlayan, akupunkturdan daha etkili bir tedavi yöntemidir. Kas kaynaklı inatçı ağrılar için, kuru İğne tedavisi en iyi tedavi yöntemidir” dedi.

“Kuru iğnede kas spazmı tamamen çözülür kas canlılığını yeniden kazanır”
Kuru iğne tedavisi yönteminde kullanılan iğnelerin çeşitli uzunluklarda, tamamen ilaçsız, kuru ve oldukça ince iğneler olduğunu belirten Doç. Dr. Işık, “Kronik ağrılı hastalarda masaj, kaplıca, fizyoterapi gibi yöntemler de tedavide kullanılır. Çoğu zaman bu tedavilerin etkinliği kısa sürer ve şikayetler yeniden başlar. Kronik ağrılı pek çok hastada ağrıyı üreten en önemli sebep kaslardaki hasardır. Kaslar kısalır, sertleşir, kalınlaşır ve dolaşımı bozulur. Kaslarda bazı toksik maddeler birikir, kas iyi bir şekilde kasılamaz ve kemikleri, sinirleri sıkıştırır. Bu istenmeyen durum bazen haftalar, aylar, yıllarca devam eder. Fizik tedavi, masaj, ilaçlar, kaplıcalar hastanın problemine kısmen yardımcı olur. Ancak bu ağrıların iyileşmesi kısa sürer. Kuru İğne de ise kas spazmı tamamen çözülür kas canlılığını yeniden kazanır, eklem hareket açıklığı artar, kuvvet düzelir. Seans sayısı ilerledikçe hastanın iyiliği artar” ifadelerini kullandı.

Kuru iğne(IMS) tedavisinin uygulanma alanları
Tedavi yönteminin kullanıldığı rahatsızlıklar hakkında bilgiler paylaşan Doç. Dr. Işık, kuru İğne tedavisi ile boyun, sırt, omuz ve bel ağrıları, tenisçi ve golfçü dirseği, ağrılı kas spazmları, bilgisayar kullanımına bağlı ağrılar, duruş bozukluğuna bağlı ağrılar, kısmen fibromiyalji, miyofasial ağrı sendromları, kasık çekmesi, tendinitler (el, dirsek, omuz, topuk, kasık), diz, kalça, topuk ağrıları, siyataljiler, spor yaralanmaları ve rehabilitasyonu, çene eklemi ağrısı, Whiplash yaralanmaları (Travma sonrası omurga ağrıları) ve disk hastalıklarının (bel, boyun, sırt) tedavi edilebileceğini belirtti.
Kuru iğne tedavisinde seansların hastalığa ve hastanın gidip gelme imkanına göre belirlendiğini ifade eden Doç. Dr. Işık, “Haftada 1 veya 2 seans uygulamak en uygun olanıdır. Daha önce geçirilmiş bir cerrahi müdahale varsa ya da ağrı çok uzun zamandan beri devam ediyorsa seans daha sık ve seans sayısı fazla tutulmalıdır. İyileşmenin hızı hastalığın kronikliğine, yaygınlığına, ağrının şiddetine, daha önce operasyon geçirip geçirmemesine, nöropati olup olmamasına göre değişir. Hastalığa göre seans sayısı 610 arasında olabilir. Bazen bu süre 15 seansa kadar çıkabilir. Hastalığın geçici alevlenmelerinde tek seanslık bir tedavi yeterli olabilir” şeklinde konuştu.

“Normal enjeksiyonda kullanılan iğneler gibi değildir”
Kuru İğne tedavisinde kullanılan iğnelerin son derece ince olduğunun altını çizen Doç. Dr. Işık , “Normal enjeksiyonda kullanılan iğneler gibi değildir. Deriyi geçerken acıyı en aza indirmek için bir kılavuz kullanılarak iğnenin hızlı batması sağlanabilir. Ayak tabanı, el gibi küçük kasların bulunduğu bölgelerde tedavi ağrı olabilir. Diğer kaslara yapılan stimülasyonlar genellikle iyi tolere edilir. Eğer kaslar normalse genellikle ağrı duyulmaz. Kas süpersensitif, aşırı kısalmışsa yani ciddi olarak problemli ise bir miktar ağrı duyulabilir. İğne ilk batırıldığında spazmlı kas tarafında sıkıca kavranır ve bu esnada özel bir ağrı duyulur. Kas kendini bırakınca ciddi bir rahatlama olur. Bazı hastalar ilk birkaç seansta uzun süren ağrılardan bahsederler, seans süresi arttıkça bu ağrılar kaybolur” dedi.

“Bilimsel olarak ispatlanmış bir tedavi”
Kuru İğne Tedavisinin bilimsel olarak ispatlanmış bir tedavi olduğunu aktaran Doç. Dr. Işık bu konuda yapılmış pek çok bilimsel çalışma olduğunu belirtti. Kuru iğne tedavisi genellikle çok iyi tolere edildiğini ifade eden Doç. Dr. Işık, olası yan etkileri hakkında şu bilgileri verdi: “İğnenin batırıldığı yerde çok çabuk geçen ve ilaç kullanmayı gerektirmeyen bir ağrı olabilir. Çok nadiren pnömotoraks gelişebilir. Aspirin ve diğer pıhtılaşma önleyici ilaç kullananlarda cilt altı kanamaları olabilir, ancak genellikle tedaviyi sonlandırmayı gerektirmez. İMS tedavisinin en ciddi yan etkisi pnömötorakstır ve acilen tedavi edilmelidir. Çok nadiren boyun bölgesine uygulanan tedavilerde tansiyon düşüklükleri olabilir. Birkaç dakikalık dinlenme ile geçer.”
Kuru İğne Tedavisinin diğer kullanım alanlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Işık, “Kuru iğne tedavisi cilt kırışıklıkları ve ciltte oluşmuş mikro çukurlukların tedavisinde de kullanılabilir. Hemiplejik hastaların omuz ve kalça sendromlarının tedavisinde rehabilitasyona olumlu katkısı olur. Nöropatilerin tedavisinde kısmen etkilidir. Eklem kontraktürlerinin tedavisinde, eklem hareket açıklığının artmasına yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

“Tecrübeli olmayan ellerde yapılan tedaviler iyi sonuç vermeyebilir”
Cerrahiyi gerektirecek kadar belirgin organik patolojiler varsa kuru iğne tedavisinin işe yaramayacağını ya da daha az fayda sağlayabileceğini dile getiren Doç. Dr. Işık, “Hastalık ne kadar kronikse seans sayısı o kadar uzun olmalıdır. Sinir kökü tutulumu ne kadar ağır ve uzun süreli ise tedaviye cevap o kadar azdır ve geçtir. Kilolu hastalarda cevap iyi olmayabilir. Diyabet gibi hastalıklar tedaviye cevap alınmasını olumsuz etkiler. Tedavi süresi daha uzun sürer. Devam eden anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar cevap alınmasını etkiler. Tecrübeli olmayan ellerde yapılan tedaviler iyi sonuç vermeyebilir. Ayrıca hastalıklı bölge ile ilgili germe egzersizleri, günlük yaşam aktivitelerinde değişiklikler, ev egzersiz programları, çalışma ve dinlenme periyotlarının ayarlanması tedavinin başarılı olması için gereklidir” diye konuştu.
Kuru İğne Tedavisinin 1215 yaş üzeri kişilere uygulanabildiğini ifade eden Doç. Dr. Işık, “Kanamaya neden olmaz, dolayısıyla, kan görmekten rahatsız olan hastalar açısından da uygun bir yöntemdir. Kuru iğne tedavisinin seans ücretleri tedavi edilecek yere göre farklılık göstermektedir. Hasta hekim tarafından değerlendirildikten sonra kaç seans tedavi gerektiğine karar verilir” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni itfaiye hizmet binası için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Yeni itfaiye hizmet binası için çalışmalar başladı
Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı Emniyet kent merkezinde 56 saat aralıksız denetim yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı Emniyet ...
Kızılay kısıtlamada da durmuyor Bağışçılar, kısıtlamada kan vermeye devam etti
YEREL HABERLER Kızılay kısıtlamada da durmuyor Bağışçılar, ...
İnsanlar evlere kapanınca görev DKMP ekiplerine düştü Sokak hayvanları için DKMP ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER İnsanlar evlere kapanınca görev DKMP ekiplerine ...
Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu
YEREL HABERLER Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen ...
Termal kameralı, drone destekli uygulama Kısıtlamayı ihlal eden 14 şahsa 44 bin 100 lira ceza 5 araç sürücüsüne ayrıca 9 bin 503 lira ceza
YEREL HABERLER Termal kameralı, drone destekli uygulama Kısıtlamayı ...
Kereste fabrikasında yangın Fabrikanın silosunda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü
YEREL HABERLER Kereste fabrikasında yangın Fabrikanın silosunda ...
Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı
YEREL HABERLER Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Besici olduğunu söyledi, belgesi olmayınca ceza uygulandı
YEREL HABERLER Besici olduğunu söyledi, belgesi olmayınca ceza ...
Düzce´de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
YEREL HABERLER Düzce´de immün plazma bağışları kabul edilmeye ...
Düzce´de immün plaza bağışları kabul edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Düzce´de immün plaza bağışları kabul edilmeye ...
Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı
YEREL HABERLER Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı
Kızılay’dan yabancı öğrencilere destek
YEREL HABERLER Kızılay’dan yabancı öğrencilere destek
Düzce’de hava kirliliğine karşı gece denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Düzce’de hava kirliliğine karşı gece denetimi yapıldı
Gözaltına alınan şahıs polis aracının içinde kafesi yumrukladı Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, yakalandıktan sonra mukavemet gösterince 2'si de gözaltına alındılar
YEREL HABERLER Gözaltına alınan şahıs polis aracının içinde kafesi ...
Uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı Trafik kurallarını hiçe sayan, ters şeritten giden araç polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçan araç drone takibi ile ...
Yağmur duasının ardından Düzce’de yağış başladı Kuraklık sıkıntısı çeken Düzce’de, azda olsa yağmur toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yağmur duasının ardından Düzce’de yağış ...
Polisin şefkati yürekleri ısıttı Televizyonu olmayan yaşlı kadın kısıtlamadan habersiz ekmek almaya geldi
YEREL HABERLER Polisin şefkati yürekleri ısıttı Televizyonu olmayan ...
Düzce’de pazaryerlerinde maske mesafe denetimi Zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşa maske dağıttılar
YEREL HABERLER Düzce’de pazaryerlerinde maske mesafe denetimi Zabıta ...
Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaç sahibi ailelerin ...
Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi Tezgahlarda hamsi ...
“9 aydır ailemi göremiyorum lütfen evde kalın” Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı “Tedbirsiz gezenleri gördükçe üzülüyoruz”
YEREL HABERLER “9 aydır ailemi göremiyorum lütfen evde ...
Bu karışım patladı gitti Sağlığınız için altın süt için Sadece bir bardağında sayısız şifa var Altın süt, tam bir şifa deposu
YEREL HABERLER Bu karışım patladı gitti Sağlığınız için altın süt ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X