Akşam mantar yiyen 4 kişilik aile, sabah baygın bulundu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 4 kişi, sabah yakınları tarafından baygın halde bulundu. 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Gümüşova Kültür Mahallesi Postane Sokak´ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdoğan Kan, Ayşe Kan, Pakize Polat ve Şerife Yaşar´dan haber alamayan yakınları evlerine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, 4 kişiyi baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 kişinin ormandan topladıkları mantarları yedikleri ve zehirlendikleri anlaşıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ
2020-12-15 10:30:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.