Akşam mantar yiyen 4 kişilik aile, sabah baygın bulundu

'Sizce kim bu bebek?'

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 4 kişi, sabah yakınları tarafından baygın halde bulundu. 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gümüşova Kültür Mahallesi Postane Sokak´ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdoğan Kan, Ayşe Kan, Pakize Polat ve Şerife Yaşar´dan haber alamayan yakınları evlerine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, 4 kişiyi baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 kişinin ormandan topladıkları mantarları yedikleri ve zehirlendikleri anlaşıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ

2020-12-15 10:30:07



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