FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el koyularak, TMSF´ye devredilen araçlar, çekiciye yüklenip, çalınmak istendi. Hırsızlık girişimiyle ilgili 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan, iş yerinin deposundaki 5 aracın çekiciye yüklenerek, çalınmak istendiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce´de eş zamanlı operasyon başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.I., E.Y. ve A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan Solmaz
2020-12-15 13:20:48
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