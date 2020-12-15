Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 15 yaralı (2) 

KAZADA YARALANAN MUAVİN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de, otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan muavin Diyar Gündoğdu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-15 22:57:11
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