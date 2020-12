Koronavirüs, kadınların saç tercihlerini etkiledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, koronavirüs salgını kadınların saç tercihlerine de yansıdı. Salgın öncesi kadınların renkli ve uzun saç stillerini tercih ettiklerini söyleyen kuaför Deniz Bektaş, koronavirüs salgını döneminde kadınların bakımı kolay olduğu için siyah ve kısa saçları tercih etmeye başladığını söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde, dışarı pek çıkmayan kadınların saç stilleri de değişti. Salgın öncesi sarı saç başta olmak üzere farklı renkler ile uzun saçları tercih eden kadınlar, şimdilerde ise kısa ve koyu renk saçları tercih etmeye başladı.

Uzun süredir saçlarını sarıya boyattığını söyleyen Melike Hasanoğlu, "Normalde ben saçlarımı sarı kullanıyordum. Çok uzun süre de sarı kullandım. Ama bu korona her şeye yansıdı. Psikolojimize de yansıdı, o yüzden siyaha döndüm. Evden dışarı çıkamıyoruz. Herhangi bir aktivitemiz yok. Herkes saçlarını koyu renge döndürmeye başladı. İnanılmaz derece sıkıldık" dedi.

Kuaför işletmecisi Deniz Bektaş ise kadınların evde kalmalarından kaynaklanan can sıkıntılarının saçlarına yansıdığını söyledi. Kadınların bakımı kolay olduğu için kısa saç kesimini tercih ettiklerini ifade eden Deniz Bektaş, "Korona dönemi kadınların saç stillerini değiştirmesine kesinlikle yansıdı. Eskiden daha renkli cıvıl cıvıl saçlar yapardık. Şimdi daha koyu saçlar tercih edilmeye başlandı. Ya da hiç saç kestirmeyen insanlar saçlarını kestirmeye başladı. Bu süreç bu şekilde devam ediyor. Koronavirüs öncesi kadınların saçları rengarenkti, mor saçlar, yeşil saçlar çok yaptık ama şu an yapamıyoruz. Bütün her şey bütün sistem değişti. İstekler değişti, arzular değişti. Artık kadınlar uğraşmak istemiyorlar ve uzun saçları kısaya çeviriyorlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-16 08:14:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.