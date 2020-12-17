Korona virüsü atlatanlar, hayat kurtarmak Kızılay’a koşuyor

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de Korona virüsü yenenler, hayat kurtarmak için Kızılay Kan Bağış merkezine giderek immün plazma bağışında bulunuyor.

Dünyada ve Türkiye’de 1 buçuk milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid19 salgınında entübe olan insanların tedavilerinde kullanılmak için Kızılay, tedavi olan korona virüs hastalarından plazma bağışına almaya başladı. Düzce Kan Bağış Merkezi de Türkiye’de plazma bağışı kabul eden 15 merkez arasında yerini alınca Düzce’de Korona virüs hastalığını atlatanlar, Kızılay Düzce Kan Bağış Merkezi’nin yolunu tutuyor. Korona virüs tedavisi gören hastaların hayatını kurtarmak için plazma bağışı yapıyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.