Korona virüsü atlatan Düzcesporlu futbolcular, immün plazma bağışladı

– Düzcespor’da korona virüs tedavisi olarak iyileşen teknik heyet, futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, korona virüs hastalarının tedavilerine katkı vermek amacıyla immün plazma bağışı yaptı.

Düzcespor’da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularında dahil olduğu 28 kişi’de Ekim ayı sonunda korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Tedavilerin ardından yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular iyileşerek sağlığına kavuşurken takım ise yeşil sahalara geri döndü. Aradan geçen 2 buçuk ayın ardından Düzcesporlu yönetici ve futbolcular, entübe olan korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere kanlarında bulunan immün plazmalarını bağışlama kararı aldı. Korona virüse ilk yakalanan isimler olan Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İslam Keleş ile yardımcı kaleci antrenörü Özcan Turan ve futbolcular Hüseyin Sarıahmetoğlu, Semih Gacarlar öğlen saatlerinde Kızılay Düzce Kan Bağış Merkezi'ne geldiler.



"İnşallah hayatları kurtarır ve faydalı oluruz”

Burada Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Kan Bağış Merkezi Müdürü Hakan Bahadır Bozkurt tarafından karşılanan yönetici ve futbolculara burada immün plazma hakkında bilgiler verildi. Korona virüs hastalarının tedavilerine destek vermek istediklerini ifade den Düzcespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, “Bende dahil olmak üzere 4 yönetici arkadaşım, 28 futbolcu kardeşim ve 1 hocamız korona virüs hastalığı geçirdik. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah hayatları kurtarır ve faydalı oluruz” dedi.



Yönetici ve futbolculara Kızılay'dan teşekkür

Bağış için Düzcespor yönetimi ve futbolculara teşekkür eden Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ise, "Düzcespor yönetimine ve futbolcularına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Düzcespor, şehrimizin tanıtımı için çok önemli. Bunu başarıyla yürütürken hem spor yaparak hem de böylesi insani duygulara öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir hayat kurtarabilir miyiz düşüncesiyle bu adımı atmaları ve immün plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Kendilerine bir kere daha bu insancıl hareketlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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