Konuralp kazılarında toprak figür bulundu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, Konuralp bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında pişmiş toprak figür bulundu.

Düzce Belediyesi tarafından, M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pişmiş toprak figür bulundu. Eski Roma yapılarında bulunan, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında olan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan Solmaz

2020-12-17 18:12:31



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