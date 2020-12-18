2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası Eve gidiyordum diyende, gaz alacağım diyende ceza yedi

– Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik Düzce’de denetleme gerçekleştirildi. Kent merkezinde 2 saatte 41 kişiye kısıtlamada sokağa çıktıkları için 129 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde özellikle konutların bulunduğu bölgelerde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetlemeler kapsamında kısıtlamada izinli olanların belgeleri kontrol edilirken, izinsiz olan sürücülere yönelik cezai işlem uygulandı. Körpeçler Mahallesi’nde yapılan uygulamada iş yerinden çıkıp eve gittiğini söyleyen sürücülere denetim yapıldı. Yapılan denetimde izinli olmayanlara ceza yağdı. 2 Saatlik denetleme kapsamında Körpeçler, Yeni Mahalle, Öztürkler, Cedidiye, Beyciler ve Karaca Mahallelerinde yapılan denetimlerde 41 kişiye 129 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 7 araç trafikten men edilirken 3 araçta muayene eksikliği nedeni ile yediemin otoparkına çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.