Otomobiliyle evlere alkol satışı yapan büfeci suçüstü yakalandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, yasak olmasına rağmen gece saatlerinde otomobille evlere alkol satışı yapan bir büfe sahibi suçüstü yakalandı. 156 şişe içki ile otomobile el konulurken, büfe sahibine 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce´de polis, büfe sahibi O.U.´nun otomobiliyle yasak olmasına rağmen 21.00´den sonra evlere alkol satışı yaptığı ihbarını aldı. Otomobili takibe alan polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesinde evlere servis yapan O.U.´yu suçüstü yakaladı. Araçta bulunan 156 şişe alkole el konulurken otomobil ise trafikten menedildi. Büfe sahibi O.U.´ya 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-18 20:11:17



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