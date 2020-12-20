Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan (40), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan´ın görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Özarslan aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul´a sevk edilen Özarslan tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özarslan´ın ölüm haberi Düzce´de meslektaşlarını üzüntüye boğarken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz "Başımız sağ olsun" dedi. Özarslan´ın cenazesinin memleketi Sinop´ta toprağa verileceği öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-20 12:59:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.