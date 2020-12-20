Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan (40), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan´ın görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Özarslan aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul´a sevk edilen Özarslan tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özarslan´ın ölüm haberi Düzce´de meslektaşlarını üzüntüye boğarken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz "Başımız sağ olsun" dedi. Özarslan´ın cenazesinin memleketi Sinop´ta toprağa verileceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-20 12:59:00



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