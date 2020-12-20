Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

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GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Hamza Mesut Özarslan için görev yaptığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nin bahçesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Özarslan´ın mesai arkadaşlarının katıldığı törende helallik istendi. Okunan duaların ardından Hamza Mesut Özarslan´ın cenazesi memleketi Sinop´a gönderildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nde 10 yıldır görev yapan Özarslan´ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-20 17:47:51



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