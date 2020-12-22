Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya´nın dikkatini çekti



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Konuralp antik kentinde belediye tarafından yapılan kazılarda, Roma dönemine ait eserlerin çıkması, İtalya ve Almanya´nın dikkatini çekti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bizi İtalya´dan, Almanya´dan aradılar; 'Kazı yapıyorsunuz, gelelim, ortak olalım, beraber kazı yapalım' dediler. Bu sadece Düzce´nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici" dedi.

Geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konuralp´te arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor. Bölgenin tek antik kenti olan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazı alanında tarih, gün yüzüne çıkarılıyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan kazılarda bulunan Roma dönemine ait eserler ise dünyanın ilgisini çekmeye başladı.

Kazılar hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Daha önceki programlarımıza göre kazılara devam ediyoruz. Kazılar konusunda hassasiyetimiz sürecek. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bulgulara ulaşacağız. Kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın izinleri doğrultusunda 2 vardiyaya çıkaracağız. Şu anda tek vardiya 12 saat aralıksız çalışıyoruz. Bunu iki vardiyaya çıkararak daha hızlı yol katedeceğiz" diye konuştu. dedi.

Alanda 2013 yılından bu yana kazılar yapıldığını aktaran Özlü, "Ancak çok daha fazlasını son 1 yıl içinde yaptık. Antik tiyatro ortaya çıkmaya başladı. Kazıları yaparken bir yandan da bulunan eserleri bozulmaması ve yıkılmaması için destekleme faaliyetleri yürütüyoruz" dedi.

İtalya ve Almanya´nın kazılara ortak olmak istediğini belirten Başkan Özlü, şunları söyledi:

"Kazılarda çıkan eserleri görünce ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı hissediyorum. Biz daha fazlasını bekliyoruz. Kazıların devamında daha fazla eser çıkmasını umut ediyoruz. Burada sadece bölgenin değil Türkiye´nin hatta dünyanın ilgisini çeken bulgulara ulaştık. Bizi İtalya´dan, Almanya´dan aradılar, 'Kazı yapıyorsunuz, gelelim, ortak olalım, beraber kazı yapalım' dediler. Bu sadece Düzce´nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici." DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-22 09:13:40



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