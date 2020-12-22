Düzce’de konut satışı düştü

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– Düzce’de bir önceki yıl kasım ayına göre konut satışı düştü. 2020 yılı Kasım ayında 633 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında Düzce ilinde 633 konut satıldı. 2019 yılında ise 778 konut satışı gerçekleşmişti.

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