Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 akrep tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.U. ve Z.K.´nin yasa dışı silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. H.U. ve Z.K., polis ekiplerinin yaptığı operasyonlap gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep diye tabir edilen ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U. ve Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-22 13:39:45
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