Tedbirler işe yaradı Düzce’de vak'a sayıları yüzde 60 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedbirler işe yaradı Düzce’de vak'a sayıları yüzde 60 azaldı

İHA

Tedbirler işe yaradı Düzce’de vak'a sayıları yüzde 60 azaldı

– Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’de vak'a sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce’de vak'a sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce’nin de aralarında olduğu bir çok ilin vak'a sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce’de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı. Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti. Alınan tedbirlerin ardından Düzce’de son 1 aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vak'a sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vak'a sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 8090 arasında azalması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şeğma, babası inşaattan düşünce işlerin başına geçti
YEREL HABERLER Şeğma, babası inşaattan düşünce işlerin başına geçti
Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama
Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi
Düzce Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili ...
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı
Balık fiyatları cep yakıyor Balıkçı Şevki: “Bu sene balık fiyatlarının yüksek olmasının birçok nedeni var”
YEREL HABERLER Balık fiyatları cep yakıyor Balıkçı Şevki: “Bu sene ...
Demirezen “Bağımlılık bir beyin hastalığı”
YEREL HABERLER Demirezen “Bağımlılık bir beyin hastalığı”
Düzce’de konut satışı düştü
YEREL HABERLER Düzce’de konut satışı düştü
Pehlivan "Sosyal medyada neden daha farklı davranıyoruz?"
YEREL HABERLER Pehlivan "Sosyal medyada neden daha farklı ...
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya´nın dikkatini çekti
YEREL HABERLER Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya´nın ...
4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle ...
Jandarma aç kalan güvercinleri besledi
YEREL HABERLER Jandarma aç kalan güvercinleri besledi
Vali Atay’dan huzurevlerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Atay’dan huzurevlerine ziyaret
Düzce Adliye’sine girişler HES’le yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce Adliye’sine girişler HES’le yapılıyor
Çevre kirliliğine anında müdahale
YEREL HABERLER Çevre kirliliğine anında müdahale
Kısıtlamaya uymayan 144 kişiye yarım milyon ceza Düzce’de 144 kişiye 546 bin lira yazıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 144 kişiye yarım milyon ...
Bindiği taksiyi kaçıran şahıs tutuklandı Sürücüyü darp edip taksiyi kaçıran şahıs yol kapatılarak yakalandı
YEREL HABERLER Bindiği taksiyi kaçıran şahıs tutuklandı Sürücüyü ...
Ağaçlarda budama işlemi devam ediyor
YEREL HABERLER Ağaçlarda budama işlemi devam ediyor
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
YEREL HABERLER Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü
YEREL HABERLER Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü
Düzce’den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün
YEREL HABERLER Düzce’den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X