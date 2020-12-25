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Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular Polis uygulama noktasından kaçmak isteyen araç, Asayiş Şube Müdürüne yakalandı Asayiş Şube Müdürü uygulamadan kaçan araca binerek şahısları uygulamaya getirdi

İHA

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular Polis uygulama noktasından kaçmak isteyen araç, Asayiş Şube Müdürüne yakalandı Asayiş Şube Müdürü uygulamadan kaçan araca binerek şahısları uygulamaya getirdi

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D655 ZonguldakDüzce Karayolu’nda yapılan denetim esnasında bir araç uygulamayı görüp, ters istikamete dönerek kaçmak istedi. Bu esnada uygulamayı denetlemeye gelen Asayiş Şube Müdürü, araç sürücüsünü durdurarak şahıslarla birlikte uygulama noktasına geldi. Şahıslara 14 bin 302 lira idari ve adli para cezası kesildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D655 ZonguldakDüzce Karayolu’nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan 34 TC 0904 plakalı otomobil sürücüsü D.A., uygulamayı görerek ters şeritten kaçmaya başladı. Bu esnada yapılan uygulamayı denetlemek için gelen Düzce Asayiş Şube Müdürü İsmail Caran, D.A’nın kullandığı aracın ters şeritten kaçtığını görüp aracı durdurdu. Aracın içerisine binerek tekrar uygulama noktasına getirilen Sürücü D.A. ve yanında yolcu olarak bulunan B.B.’nin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadıkları, izinsiz dışarı çıktıkları belirlendi. Araç sürücüsü D.A. ile B.B.’ye sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta oldukları için 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı.
Ayrıca araç sürücüsüne ilgili maddelerden 8 bin 2 lira adli para cezası yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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